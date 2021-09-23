توثيق 6476 انتهاكاً حوثيا بحق نساء في 19 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 6476 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بحق النساء موزعة على 19 محافظة.



وأشارت الشكبة، في تقرير لها، أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في محافظات الحديدة، والضالع، وتعز، وحجة، وذمار، ولحج، ومارب، وريمة، وشبوة، وإب، وأبين، وأمانة العاصمة، والبيضاء، والجوف، وصعدة، وصنعاء، وعدن، وعمران، والمحويت، خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 1 يونيو 2021.

وتنوعت بين 1691 حالة قتل و3741 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 770 حالة اعتقال واختطاف، و195 حالة إخفاء قسري، و70 حالة تعذيب للنساء في اليمن.

وتصدرت محافظة تعز القائمة بـ347 حالة قتل ثم محافظة الحديدة بـ301 حالة قتل تليها محافظة عدن بــ158 حالة قتل ثم محافظة لحج بـ 92 حالة قتل، ومحافظة مأرب 79 حالة قتل ومثلها محافظة الجوف 79 حالة قتل.

وأكد التقرير، أن فريق الشبكة تحقق من مقتل 422 امرأة جراء انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق، بينهن 123 امرأة قتلن بألغام وعبوات ناسفة تابعة للحوثي في محافظة تعز و53 في محافظة الجوف، و32 في محافظة الحديدة و25 امرأة في محافظة الضالع، بينما تتوزع بقية الأرقام على باقي المحافظات.

كما وثقت الشبكة حالة وفاة تحت التعذيب في محافظة حجة ذهبت ضحيتها فتاة من تعز تدعى “ريماس سليمان داوود” 25 عاما، كانت تعمل ميسرة للمريضات في المستشفى السعودي بمدينة حجة، حيث اختطفها الحوثي أواخر نوفمبر 2016م من داخل المستشفى وأودعها السجن المركزي بتهمة العمالة للعدوان وأنها تقوم بتوزيع شرائح، مستندين في اتهاماتهم تلك الملفقة إلى الانتماء المناطقي للفتاة – حسب إفادات الشهود على الواقعة.

ولفتت إلى اختطاف واحتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية حرية 770 امرأة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينهن امرأتان من جنسيات أجنبية، واحتلت أمانة العاصمة الصدارة والتي كانت شاهدة على 241 حالة اختطاف واحتجاز، ما نسبته 58 بالمائة من إجمالي الحالات.

وأكد فريق الشبكة، ارتكاب مليشيا الحوثي كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة مع 70 امرأة من المختطفات في سجونها السرية والمعلنة والتي وصلت حد توجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلا عن المتاجرة بأعراضهن –حسب ما ورد- في إفادات بعض المفرج عنهن واللاتي تحدثن عن تعرضهن للتحرش والاغتصاب مما دفع ببعضهن إلى الانتحار كما حدث في السجن المركزي بأمانة العاصمة، ناهيك عن أن البعض منهن تعرضن للتصفية الجسدية من قبل أهاليهن وذويهن فور إطلاق سراحهن من سجون الحوثي تحت ما يسمى في العرف القبلي اليمني بـ”غسل العار”