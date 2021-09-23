شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي تجاه منطقة جازان بالمملكة.



وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ومساء أمس الأربعاء أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط، في استهداف متكرر للأعيان المدنية بالسعودية.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.