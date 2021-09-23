بتمويل من مؤسسة العون للتنمية توقيع برنامج TVT لدعم التعليم الفني والتدريب المهني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقع الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، برنامج TVT لدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بمدينة المكلا بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وإشراف وتنفيذ مؤسسة حضرموت -تنمية بشرية وذلك في إطار دعم المؤسستين لقطاع التعليم الفني بالمحافظة .



هذا وأشاد الدكتور الحوثري بكافة جهود مؤسسة العون ومؤسسة حضرموت بالإهتمام الكبير بقطاع التعليم الفني الذي يعاني من الدعم الحكومي ، وكذا الإهتمام بشريحة التعليم المهني من فرص البناء عبر جميع التخصصات المهنية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبداللاه بن عثمان على ضرورة تعظيم مثل هذه المنح وإبرازها من البرنامج التدريبي وعكسها على المعاهد وذلك لرفع قدرات التعليم الفني والتدريب المهني ومواكبة لمتطلبات سوق العمل وفي المجالات المهنية.

وشدد المهندس طارق بلخشر المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت - تنمية بشرية على الإستفادة من التدريب وخاصة الخارجي موضحا ان الدفعة المستهدفة لهذا التدريب ستؤدي كافة المؤشرات لاهتمام كوادر التعليم الفني .

بعد ذلك تم التوقيع على الاتفاقية بين مكتب التعليم الفني بالساحل والوادي وبين مؤسسة العون للتنمية. بين مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية من خلال برنامج TVT وبرامج اخرى تنموية.