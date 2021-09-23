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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا لهذا اليوم 9 حالات موزعة كالتالي :

 

6 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 62 عام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 65 عام

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 48 عام

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 63 عام

الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 28 عام

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 59 عام

 

حالة من مديرية غيل باوزير

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 52 عام

 

الحالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 55 عام

 

حالة من مديرية غيل بن يمين

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 28 عام

 

 

لا توجد حالات وفاة جديدة

 

 

17 حالات تعافٍ جديدة من مديرية المكلا

 

 

اجمالي الحالات النشطة 269 حالة نشطة

 

 

248 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

 

 

10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

 

 

11 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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