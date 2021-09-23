- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021
الخليج 365 - المكلا
أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.
وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:
بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا لهذا اليوم 9 حالات موزعة كالتالي :
6 حالات من مديرية المكلا
الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 62 عام
الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 65 عام
الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 48 عام
الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 63 عام
الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 28 عام
الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 59 عام
حالة من مديرية غيل باوزير
الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 52 عام
الحالة من مديرية الديس الشرقية
الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 55 عام
حالة من مديرية غيل بن يمين
الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 28 عام
لا توجد حالات وفاة جديدة
17 حالات تعافٍ جديدة من مديرية المكلا
اجمالي الحالات النشطة 269 حالة نشطة
248 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة
10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا
11 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري