شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة ويكبد المليشيات خسائر فادحة في جبهة صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن أبطال الجيش الوطني، يوم الأربعاء، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مارب.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.