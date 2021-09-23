شكرا لبحثكم عن خبر مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثي في العبدية بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني والحوثيين في مديرية العَبْدية جنوب محافظة مأرب، من جانب آخر أعلنت قبائل في شبوة النفير العام لمساندة الجيش بعد سيطرة جماعة الحوثي على مديريات مهمة في المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة بمديرية العبدية تبادلت الهجمات مع الحوثيين مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها، ذكرت جماعة الحوثي أن طائرات التحالف شنت غارات على مواقع في العبدية وصرواح ومديرية ماهلية بمحافظة مأرب، ومديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الحوثيون إن شخصا قتل بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة "الرقو" الحدودية التابعة لمحافظة صعدة.

وفي محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، قال مصدر عسكري إن تعزيزات عسكرية وصفها بالكبيرة وصلت إلى مديرية بيحان لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي.

ونقل المركز الإعلامي لمحافظة شبوة عن المصدر قوله إن قبائل شبوة أعلنت النفير العام لمساندة الجيش لشن هجمات ضد مسلحي الحوثي في مواقع مختلفة من مديرية بيحان.

يأتي ذلك بعد مواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني، في مديريتي عين وبيحان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقد تمكن مسلحو الحوثي خلالها من السيطرة على المديريتين، ولاتزال المواجهات مستمرة في أطراف بيحان.

وتبعد بيحان حوالي مئتي كيلومتر عن عتق عاصمة المحافظة. ولهذه المديرية أهمية إستراتيجية كونها تقع على الطريق الرئيسية بين محافظتي شبوة ومأرب.

مقاتلون موالون للحكومة في مديرية بيحان (الأوروبية-أرشيف)

وقال مستشار محافظة شبوة محسن الحاج القميشي إن جماعة الحوثي تشن هجماتها حاليا على تخوم المحافظة بعد انسحاب الجيش خارج بيحان الآهلة بالسكان.

وأكد القميشي، في نشرة سابقة، استمرار المعارك الضارية بين الحوثيين والجيش في محيط المنطقة منذ منتصف الليلة الماضية.

من جانبه، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي -في مقابلة مع الجزيرة- إن ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققه الحوثيون على جبهة شبوة أتى لملاحقة عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الذين فروا إليها.

وأضاف البخيتي أن الجماعة في الوقت الراهن لا تنوي التقدم أكثر في جبهة شبوة.

طائرة مسيرة بالحديدة

وفي جبهة أخرى، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لألوية "العمالقة" أن الطائرة كانت قنابل عيار 40 مليمتر) وحاولت التحليق فوق مواقع عسكرية بمدينة حيس جنوبي الحديدة.

من جانب آخر ذكرت مصادر محلية أن شخصا أصيب برصاص الحوثيين في مديرية حَيْس جنوب محافظة الحُديدة غربي البلاد.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص. وقد بات 80% من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

هذا، وينفذ التحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة الأناضول