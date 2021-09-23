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يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ القوات الحكومية، الساعات الماضية، هجوما واسعا على قوات الحوثيين، في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وجاء هجوم القوات الحكومية بعد ساعات من سيطرة قوات الحوثيين على مديرية حريب المحاذية لمحافظتي شبوة والبيضاء.

وأكدت مصادر عسكرية، أن الهجوم المعاكس الذي شنته القوات الحكومية ألحق خسائر كبيرة بالحوثيين، ومصادرة عدد من آلياتهم العسكرية، وأسر عشرات الحوثيين، بينهم قيادي من العيار الثقيل.

وقالت أنه سيتم خلال الساعات القادمة الكشف عن هوية القيادي الحوثي الذي تمكنت قوات الشرعية من أسره مع آخرين من عناصر الجماعة.

مصادر إعلامية نقلت عن قائد لواء في القوات الحكومية قوله؛ “أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من اغتنام أربعين طقم من مليشيا الحوثي في جبهة حريب”.

وأشار القائد العسكري، إلى أن العشرات من مقاتلي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، فيما فر من بقي منهم إلى الصحراء باتجاه محافظة شبوة، مؤكدا أنهم سيموتون هنالك ولن يخرجوا من الصحراء.