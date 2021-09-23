شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادات حوثية ميدانية بهجوم خاطف شنه الجيش اليمني غربي مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن أبطال الجيش اليمني، الأربعاء، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غربي محافظة مارب؛ وفقا للمركز الاعلامي للقوات المسلحة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي ذات السياق، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.

وتشهد جبهات المحافظة تصعيد متواصل من قبل المتمردين الحوثيين منذ فبراير الماضي، رغم الدعوات الاممية والدولية والاقليمية المتكررة لوقف التصعيد القتالي نحو المحافظة الغنية بالنفط.