شكرا لبحثكم عن خبر بعد حصولها على حقنة بـ 35 مليون جنيه... وفاة الطفلة المصابة بمرض نادر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن أحمد العزب، وفاة ابنته الطفلة “ليال” التي كانت مصابة بضمور العضلات الشوكي، وتلقت حقنة بـ35 مليون جنيه ي لعلاجها من شهرين.
وكتب أحمد العزب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله”.
ووفقاً لموقع “صدى البلد” ، تلقت ليال الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر.
ووصلت تبرعات الطفلة ليال إلى أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، وكتب والدها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ليال فاضل لها 6 أسابيع وتتم السنتين، وطلب الحقنة بياخد 12 يوم، محتاجين نكون أسرع يا جماعة”.
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