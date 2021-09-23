عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تتعهد بتقديم أكثر من 290 مليون دولار لليمن

الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار.



وقال بلينكن، في بيان: ”لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر في اليمن، وتدعو إلى إنهاء كل المعوقات والعقبات البيروقراطية“.

وحث بلينكن المانحين على ”تنفيذ التزاماتهم في أقرب وقت ممكن“.

وفي السياق نفسه، كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تقديم مساعدة أمريكية من خلال ”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية“.

لكنه قال في تصريحات سابقة إنه ”من الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها“، في إشارة إلى التخفيف من آثار الأزمة“.

وأضاف: ”لذا، يجب على المانحين الآخرين زيادة مساهماتهم“.

وقبل أيام، قالت الأمم المتحدة إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو 7 أعوام.

وذكر مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، عبر بيان نشره على حسابه بموقع ”تويتر“، أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلقَ سوى 11% من التمويل الذي يحتاجه للعام الجاري، في الوقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص إلى المساعدات الصحية.

وأوضح البيان أن 51% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، بينما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، مشيرًا إلى أن كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن عددًا من وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن ستبدأ تقليص برامجها وأنشطتها اعتبارًا من أول الشهر نفسه؛ بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه وقطاعات أخرى.

وفي الـ5 من شهر تموز/يوليو الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“ إن أكثر من 6 ملايين طفل في اليمن يواجهون خطر الحرمان من التعليم، مع استمرار النزاع لأكثر من ست سنوات في البلد العربي.