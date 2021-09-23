فيديو: القوات المشتركة تسقط طائرتين مسيّرتين خلال 24 ساعة في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت دفاعات القوات المشتركة، خلال 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء حتى يومنا هذا الأربعاء، طائرتين مسيّرتين هجوميّتين، أطلقتهما مليشيا الحوثي، في عمليتين منفصلتين.
وقال إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي، إنه أسقط طائرة مسيرة هجومية حوثية مساء أمس الثلاثاء جنوب الحديدة، تحمل قنابل عيار (40 ملم) حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، ويظهر فيديو موثق الطائرة بعد إسقاطها.
كما أسقطت دفاعات القوات المشتركة اليوم الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة أخرى تحمل قنابل حاولت التحليق فوق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.
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