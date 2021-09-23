عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية

الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية.



وقال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية الأربعاء، إن "ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في البلاد من ترد كارثي".

دفع جهود تحقيق السلام

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان جدد الجمعة الفائت التأكيد على مساعي الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام في اليمن.

وشدد غروندبرغ خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على السعي للمضي قدماً نحو تحقيق السلام ودعم الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أكد أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل لتقييم الجهود السابقة والتغلب على التحديات القائمة وسيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدماً لتحقيق السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار.

دور إيران التخريبي

من جانبه، أكد الوزير اليمني للمبعوث الأممي دعم الحكومة له وتسهيل مهامه بما يخدم تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة.

وسلّط الضوء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، على الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

إلى ذلك شدد على أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216 ستظل أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء، واحتكار السلاح بيد الدولة، والاحتكام لخيارات الشعب اليمني من خلال العودة إلى المسار الديمقراطي.