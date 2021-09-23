بعد شطب الأندية المتغيبة.. الاتحاد اليمني يصدر جدولًا جديدًا للدوري

أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم، الأربعاء، الجدول المعدل لبطولة دوري الدرجة الأولى، بعد شطب فرق العاصمة المؤقتة "عدن" من جدول المباريات، إثر تغيبها عن مواجهات الجولتين الأولى والثانية.



وتقام البطولة بعد توقف تجاوز السنوات الست، في محافظتي حضرموت وشبوة، وقُسمت فرقها إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 6 فرق بعد شطب التلال من عدن، بينما أصبحت الثانية تضم 5 فرق، عقب شطب الوحدة والشعلة من عدن أيضا.



وبحسب تعميم الاتحاد اليمني لكرة القدم، الصادر الثلاثاء، سيلعب صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى مباراة فاصلة مع نظيره في الثانية، لتسمية الفريق الرابع الذي سيرافق فرق عدن في الهبوط إلى الدرجة الثانية.