وزارة الصحة تحذر من التعامل مع مزوري شهادات لقاح كورونا وعواقبها

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء، المواطنين والمسافرين من التعامل مع الشهادات الصحية الخاصة بلقاح كورونا المزوّرة وعواقبها.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن فرقها في المنافذ ستدقق بالشهادات الصحية، وستمنع من يحمل أي شهادة مزوّرة من المغادرة إلى الدول التي تشترط توفر شهادة الحصول على اللقاح لمن يريد دخول أراضيها.

وأشارت إلى أن الفرق الصحية التابعة لها، كشفت مجموعة من الشهادات المزورة، وأوقفتها، ولن تتساهل مع حامليها؛ وأن أي تزوير ستكشفه الفرق الفنية.

وأكد الوزارة متابعتها مع الأجهزة الأمنية في رصد مزوري الشهادات الصحية وضبطهم وإحالتهم للتحقيق والقضاء ليلاقوا جزاءهم العادل.

يأتي هذا في ظل قيام بعض المواطنين بتزوير شهادات صحية مزورة، توضح حصولهم على لقاح كورونا؛ حتى يتم السماح لهم بمغادرة المنافذ إلى الدول التي تشترط اللقاح.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، تعطّل استخراج شهائد لقاح كورونا الالكترونية في موقعها، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى القيام بتزوير الشهائد حتى يتمكن من السفر.