شكرا لبحثكم عن خبر الأربعاء.. تسجيل 37 إصابة جديدة و 4 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل 37 إصابة جديدة و 4 وفيات بكورونا، ليصبح إجمالي الحالات النشطة 1,682. مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية: تم تسجيل (37) حالة إصابة مؤكدة من المحافظات التالية : (14) # حضرموت (13) # عدن (4) # البيضاء (3) # تعز (2)# مأرب (1)# شبوة وتم تسجيل(4) حالات وفاة من المحافظات التالية : (4) # حضرموت كما تم تسجل (19)حالة شفاء من المحافظات التالية : (19)# حضرموت فحوصات المرضى لهذا اليوم (62) فحوصات المسافرين لهذا اليوم : لم يبلغ. ملاحظة: لم تبلغ لحج ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (8789) منها (1658) وفاة و(5438) تعافي. ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.

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