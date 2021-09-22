عاجل.. التحالف يكشف تفاصيل تدمير زورقين حوثيين بالصليف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف التحالف العربي بقيادة السعودية عن تفاصيل عملية تدمير زورقين تابعين لمليشيات الحوثي بمنطقة الصليف اليمنية الإثنين الماضي.



وعرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الاثنين بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكان التحالف أعلن الإثنين الماضي، تدمير زورقين مفخخين تابعين لمليشيات الحوثي في ميناء الصليف اليمني.

وأكد أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

وأشار إلى أنه أحبط هجوما حوثيا وشيكا يهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وقال التحالف في بيان له، إن استمرار تهديد مليشيات الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ومرارا أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.