رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ حسن العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى العراقي والشيخ سنان العراقي وكافة آل العراقي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية واسهاماته الاجتماعية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين.. معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.