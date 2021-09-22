شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تسجل أعلى نسبة وفيات كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يرزح اليمن تحت وطأة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ظل تزايد أعداد المصابين والوفيات جراء انتشار الجائحة.



ومنذ الموجتين الأولى والثانية من كورونا، كانت نسب الوفيات مرتفعة جدا في بلادنا، وهو أمر تكرر في الموجة الثالثة، التي تكابدها البلاد حاليا.

وهذا ما دفع منظمة "أوكسفام" إلى الإعلان، الأربعاء، عن أن اليمن تمتلك أعلى مُعدل للوفيات بسبب كورونا في العالم.

وقالت المنظمة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" إن اليمن غير قادرة على التعامل مع هذا الفيروس؛ بسبب الحرب الحوثية الجائرة التي قضت على نظام الرعاية الصحية في البلاد".

جاء ذلك على لسان محسن صديقي، مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن، حيث قال "إن المجتمع الدولي يخذل الشعب اليمني الذي يحتاج إلى جرعات من اللقاح بشكل فوري".

وبحسب "أوكسفام" فإن اليمنيين "يُصارعون موجة ثالثة من كورونا تُهدد 99.06 ٪ من السكان غير المُحصنين؛ مشيرة إلى أن الحالات المسجلة تضاعفت 3 مرات، بينما ارتفع معدل الوفيات بأكثر من 5 أضعاف (420 %) في شهر أغسطس/آب الماضي".

وتضمن إعلان المنظمة الإشارة إلى "أن مليشيا الحوثي تحجب المعلومات الحقيقية عن إصابات الفيروس المتعلقة باليمنيين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرتها، يتفشى فيها الوباء بشكل مخيف.

ولفتت إلى أنه لم يتلقَ سوى 1 % فقط من سكان اليمن والبالغ عددهم 30.5 مليون نسمة إلا جرعة واحدة فقط حتى الآن.

فيما تلقى 0.05٪ فقط من سكان اليمن اللقاح بشكل كامل؛ مشيرةً إلى أنه في منتصف العام كان مُخططُ كوفاكس مُتراجعاً بنسبة 88% للجرعات الموعود بها لليمن، وذلك بعد تسليم 511,000 جرعة فقط، من أصل 4.2 مليون جرعة.

وسجلت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على 6 محافظات محررة.

وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوباء، إنه تم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بواقع 14 حالة في حضرموت، و13 حالة في عدن، و4 حالات في البيضاء، و3 حالات فى تعز، وحالتين في مأرب، وحالة واحدة في شبوة.

وذكر البلاغ أن حالات الوفاة لهذا اليوم سُجلت جميعها في حضرموت وعددها 4 حالات، كما تم تسجيل 19 حالة شفاء في ذات المحافظة.

وانتهى بلاغ إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالإشارة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع حتى اليوم إلى 8789 حالة، منها 1658 حالة وفاة و5438 حالة تعافٍ.

وشهدت اليمن، خلال اليومين الماضيين، تسليم مواقع إنشاء مصانع لإنتاج كمية كبيرة من أسطوانات الأكسجين في محافظات عدن، لحج، والضالع.

ومن المقرر أن ينتج المصنع الواحد في كل محافظة 300 إسطوانة أكسجين في اليوم الواحد.

ولا يزيد إنتاج مصنع الأكسجين الوحيد المتواجد في عدن بمستشفى الجمهورية، منذ 70 أسطوانة، وهي كمية لا تكفي احتياجات مراكز العول الصحي، منذ بدء جائحة كورونا في اليمن بداية 2020.