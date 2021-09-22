مكتب وزارة الصحة العامة والسكان يتسلم أسطوانات أكسجين من مؤسسة أيادي الخير للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل بوفد مؤسسة أيادي الخير للتنمية برئاسة الأستاذ وليد علي باعشن والمهندس سالمين مسينون مسئول المشاريع والأستاذ أنور رويشد من قسم المشاريع بالمؤسسة .



وناقش اللقاظ سبل التعاون المشترك بين الجانبين وبخاصة المجال الصحي في إطار شراكة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لما من شأنه خدمة القطاع الصحي بالمحافظة.

وعبر رئيس وفد مؤسسة أيادي الخير للتنمية وليد باعشن عن شكرهم وتقديرهم لمكتب وزارة الصحة والسكان لجهودهم في تسهيل كل الإجراءات لتقديم أوجه الدعم والمساندة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ضمن تدخلات المؤسسة لدعم القطاع الصحي في حضرموت.

وبدوره أبدى المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل الدكتور محمد الجمحي استعدادهم للتعاون مع مؤسسة أيادي الخير للتنمية فى المجال الصحي للإسهام في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في حضرموت.

وفي ختام اللقاء قدمت مؤسسة أيادي الخير للتنمية كمية من أسطوانات الأكسجين مقدمة من المؤسسة بتمويل من جمعية النجاه الخيرية بدولة الكويت