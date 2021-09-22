شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وادي حضرموت يلتقي فريق بلادنا المشارك في بطولة فيرست قلوبل الافتراضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم ، فريق بلادنا المشارك في بطولة فيرست قلوبل الافتراضية ضمن 175 دولة من مختلف دول العالم.



وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم استعرض أعضاء المنتخب لمحة عن البطولة العالمية التي تختص بالمجال التقني ، ويتم التركيز فيها على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين ، مشيرين الى جملة من التحديات والعقبات التي تواجههم.

وأثنى وكيل المحافظة على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المنتخب بإشراف ومتابعة أكاديمية الموهوبين بسيئون وتحقيقهم العديد من الانجازات على المستويين العربي والعالمي التي تعتبر بمثابة شهادة جديدة لتفرد الشباب اليمني بالموهبة، وتأكيد على قدرتهم في تجاوز العقبات والظروف والوصول إلى هدفهم المنشود بروح التحدي والعزيمة ، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود رعاية الموهوبين والمبدعين الشباب وخلق الأجواء المناسبة لهم من أجل خدمة المجتمع.