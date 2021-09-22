شكرا لبحثكم عن خبر نازك فتاة ضالعية تفقد صوتها بسبب خطأ طبيب في عدن .. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
فقدت نازك محسن بسباس، ١٨ عاما ، من أهالي مدينة الضالع ، صوتها كليًا ، وذلك عقب خضوعها لعملية استئصال اللوزتين ، في أحد مشافي عدن .
وقال مقربون من الفتاة أن حالتها سيئة للغاية منذ فقدانها لصوتها اثر خطأ طبي أثناء العملية الجراحية .
وكشفوا عن عرض الفتاة على اكثر من طبيب اختصاصي ، وجميعهم أكدوا استحالة إعادة أحبالها الصوتية التي تم تمزيقها أثناء أجرى العملية الجراحية .
وأضافوا أنهم عرضوا على الطبيب حالتها فكان رده مختصرا : قضاء وقدر وأن العملية كانت ال ١٢ من إجمالي الحالات التي خضعت للجراحة في ذاك اليوم "
وناشدوا كافة الجهات المسؤولة في الصحة والدولة ، وكذا الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والحقوقية لمساعدة الفتاة في عرض حالتها على الأطباء المتخصصين في الداخل أو الخارج ، لعل وعسى تستعيد صوتها ، وبما يمكنها من استعادة حياتها الطبيعية .
وطالبوا بضرورة محاسبة المتسببين بفقدانها لصوتها وجعلها تعاني الآن من حالة نفسية خطرة ، لافتين، لأن عملية استئصال اللوزتين صارت من العمليات الجراحية البسيطة وفي كافة مستشفيات العالم .
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