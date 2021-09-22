شكرا لبحثكم عن خبر بعد ست سنوات من التحرير.. الشرعية تعيد شبوة إلى حضن الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر عسكري لـ "الأيام" أن قوات الجماعة الحوثية سيطرت، أمس، على مركز مديرية بيحان وعين، وتوغلت إلى أجزاء من مديرية عسيلان.

المصادر أوضحت أن معارك اندلعت صباحاً في منطقة غنية بجبهة القنذع، ما دفع قوات الشرعية الموالية لحزب الإصلاح اليمني إلى الانسحاب، ليتمكن الحوثي من بسط سيطرته على كامل وادي الخير.

وقال مصدر محلي، "قوات الإخوان المتمركزة في وادي النحر هربت وتركت مواقعها ليدخل الحوثي بعدها إدارة أمن بيحان ومستشفى بيحان ومبنى اللواء 19 وسط مدينة العلياء".

وأضاف، "تقدمت قوات الحوثي إلى مفرق السعدي الرابط بين عتق ومأرب وبيحان، بينما لاذت أطقم الشرعية بالفرار نحو مديرية عسيلان".

وقال سكان، إنهم شاهدوا قوات تابعة لحزب الإصلاح تعمل على تمشيط شارع موقس العام الخط المؤدي إلى بيحان، وبعدها دخل الحوثيون الشارع نفسه مشياً على الأقدام.

وعلى الجانب الآخر، تقدم الحوثيون نحو مديرية عين، ليبسطوا سيطرتهم عليها، ومن ثم يزحفون للتقدم نحو مديرية حريب بمحافظة مأرب للتطويق على مأرب من جهة بيحان.