مصدر مسؤول يحذر المواطنين من التعامل مع مزوري الشهادات الصحية وعواقبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر مصدر مسؤول في وزارة الصحة العامة والسكان المواطنين المسافرين من التعامل بالشهادات الصحية المزورة.



وأكد المصدر في بلاغ صحفي، إن فرق وزارة الصحة في المنافذ ستدقق بالشهادات الصحية وسيمنع من يحمل اي شهادة مزورة من المغادرة إلى الدول التي تشترط توفر شهادة الحصول على اللقاح لمن يريد دخول أراضيها.

وأشار إلى أن فرق الصحية كشفت مجموعة من الشهادات المزورة و اوقفتها ولن تتساهل مع حامليها؛ وأن اي تزوير ستكشفه الفرق الفنية.

وأكد المصدر متابعة وزارة الصحة مع الأجهزة الأمنية في رصد مزوري الشهادات الصحية وضبطهم وإحالتهم للتحقيق والقضاء ليلاقوا جزاءهم العادل