الكثيري يطلع على اجراءات البدء في الصندوق الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجا بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على اجراءات البدء في تنفيذ أعمال الصندوق الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجا بمحافظة حضرموت.



وتعرف وكيل المحافظة خلال لقائه ، اليوم ، بعدد من أعضاء مجلس ادارة الصندوق الدكتور خالد بلخشر والدكتور عبدالله بن شهاب والشيخ صالح باجرش على محتوى اللوائح الخاصة ، وآلية العمل ومصادر الموارد المالية للصندوق .

مشيرين بأن المرحلة الأولى من عمل الصندوق تستهدف صرف مساعدات مالية لأكثر من 25 ألف أسرة بالمحافظة وفقا للمعايير المحددة لاختيار المستهدفين ، الى جانب العمل مستقبلا بدعم بعض المشاريع الصغيرة للأسر تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الوكيل الكثيري على ضرورة العمل باستقلالية تامة عن السلطات المحلية ، ووضع الضوابط الدقيقة في اختيار المستهدفين والاستفادة من كافة التجارب السابقة في هذا المجال بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من إنشاء الصندوق.