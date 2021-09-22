مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية تنفذ فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أحيت مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهاريمر الذي يصادف الـ 21 من سبتمبر من كل عام .



ويعتبر اليوم العالمي لمرضى الزهايمر فعالية دولية تهدف الى تمكين المنظمات المحلية والجمعيات الوطنية في الدول لتعزيز أدوارهم في تقديم الرعاية والدعم لمرضى الزهايمر وذويهم حول العالم، وعالميا فان الفعالية، تركز اهتمامها لمواجهة هذا المرض وتوجهة السياسات الصحية للحكومات عبر منظمة الصحة العالمية لايجاد حلول تخدهم مرضى الزهايمر وذويهم.

في حين تهدف الفعالية التي أحيتها المؤسسة إلى نشر الوعي المجتمعي الذي يلزم الاهتمام بمرضى الزهايمر وغرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد للتعامل الصحيح مع المرضى المصابين بهذا المرض.

وتتضمن الفعالية عدد من الفلاشات الإذاعية والمرئية التي توضح أهمية التوعية المستمرة بمرض الزهايمر وأهمية التوعية بها ، وتتضمن كذلك الحملة عدد من البوسترات الإرشادية.

واكد مدير البرامج والأنشطة بمؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية الاستاذ شادي محمد بوعسكر ان المؤسسة حرصت ان تتضمن هذه الفعالية ضمن خطتها للعام 2021 بعد التنسيق مع شركاءها المحليين بما يعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بأهمية الاهتمام بهذه الفئة من المرضى وهم مرضى الزهايمر، مشيرا الي ان المؤسسة حرصت من خلال هذه الفعالية ان يكون مجتمعنا واحدا من المجتمعات حول العالم التي تولي اهتماما كبيرا بمرضى الزهايمر.

وثمن بو عسكر جهود قيادة المؤسسة المتمثلة برئيس مجلس ادارتها الاستاذ امير عبدالله باعويضان في تذييل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل لإنجاح هذه الفعالية وجميع فعاليات المؤسسة، معبرا كذلك عن شكره وتقديره لسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة سعادة الدكتور عمر عبدالله بامحسون على دعمه وتشجيعه لجميع الانشطة التي تنفذها المؤسسة بما يمكنها من تأدية دورها بشكل ايجايي وتحقيق أهدافها تجاه المجتمع.