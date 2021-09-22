الوصول الإنساني تنفذ ورشة حول أضرار ومضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذت جمعية الوصول الإنساني اليوم بمدينة المكلا ورشة تدريبية حول أضرار ومضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، برعاية مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت وتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.



وأعطت منسقة مشروع مناهضة العنف ضد الفتاة الطفلة الدكتورة فاطمة خالد نبذة تعريفية حول المشروع الذي يسعى إلى مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحد من الممارسات الخاطئة التي تخالف مبادئ الدين ومخاطرها الصحية والنفسية، مستعرضين فيلم قصير تثقيفي يتناول مضاعفات الختان من الجانب الديني والصحي والنفسي.

وتناولت الدكتورة فيتنام سعد المصلي في المحور الأول الأول لورقة العمل تكوين الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي والتعريف بالختان وأنواعه.

فيما عرجت الدكتورة فيتنام في المحور الثاني لورشة تدريب العاملين الصحيين؛ باستفاضة عن الأضرار الصحية الجسدية والنفسية لختان الإناث، وبذلك فتح باب النقاش لطرح بعض الملاحظات والتساؤلات للتأكيد على الاستفادة المثلى وإمكانية توعية الآخرين في ذات السياق