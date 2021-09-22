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نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى العراقي والشيخ سنان العراقي وكافة آل العراقي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

 

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والمجتمعية ومساعيه في الاصلاح ذات البين.

 

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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