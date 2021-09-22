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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى العراقي والشيخ سنان العراقي وكافة آل العراقي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والمجتمعية ومساعيه في الاصلاح ذات البين.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.