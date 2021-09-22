نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى العراقي والشيخ سنان العراقي وكافة آل العراقي في وفاة الشيخ حسن عبدالله العراقي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

محمد يوسف

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