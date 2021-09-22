معين عبدالملك يهنئ ولي العهد السعودي بالعيد الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة، الى اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ ٩١ لليوم الوطني للمملكة.



وعبر رئيس الوزراء، عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللحكومة والشعب السعودي الشقيق، بهذه المناسبة.. منوها بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في نصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية.

وقال " إننا في هذا اليوم نتذكر الادوار التاريخية لبلدكم الشقيق إلى جانب اليمن في الأوقات الصعبة في مختلف المراحل، وموقفكم المشرف والحازم بقيادة الجهود المشتركة لاستكمال استعادة الدولة الشرعية وانهاء الانقلاب، ومواجهة المد الفارسي، إضافة الى اياديكم البيضاء في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء التبعات الانسانية الثقيلة للحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، في برقيته، بالتطورات النوعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة.. مؤكدا أن المملكة العربية السعودية غدت باعتراف العالم قائدة طليعة العالم العربي في قضاياه، ومحوراً عربياً واسلامياً وعالمياً فاعلاً وقوياً بما أنجزته لشعبها وأرضها من نهضة وحضارة متميزة وتجربة تنموية مشرقة.

وتمنى رئيس الوزراء في ختام برقيته لولي العهد السعودي، دوام الصحة والعافية، وان يعيد الله هذه المناسبة وقد تحقق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء للشعب السعودي الشقيق.