بن مبارك يلتقي وزير الخارجية والدفاع الايرلندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض بن مبارك مجمل التطورات على الساحة اليمنية خصوصاً التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب واستهدافها للاعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، والتي تبرهن على عدم جدية هذه المليشيات بالسلام، لافتا الى الدور الإيراني السلبي في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتطرق إلى مستجدات العملية السياسية.. مؤكداً دعم الحكومة الشرعية للمبعوث الاممي الجديد هانس غروندبرغ في مهمته للسعي إلى حل سياسي يحقق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

كما شدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء التهديد الذي يمثله خزان صافر على البيئة البحرية في اليمن والاقليم وعلى الملاحة الدولية نتيجة تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لكافة الحلول المقدمة من الأمم المتحدة حول تقييم وصيانة وتفريغ الخزان، والحاجة الملحة لتفعيل بعثة (اونمها) ونقلها من مناطق سيطرة المليشيات لتلافي انهيار وقف إطلاق النار في الحديدة.

من جانبه، أكد الوزير الايرلندي دعم بلاده للحكومة اليمنية ولجهود عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي الجديد، وأكد عمل بلاده مع بقية الشركاء الدوليين على ابقاء الملف اليمني ضمن الأولويات الدولية وخاصة في مجلس الأمن.. متطلعاً إلى إنهاء الازمة الراهنة وعودة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن.

حضر اللقاء مندوبا اليمن وايرلندا السفير عبدالله السعدي وجيرالدن ناسن.