شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية استهدفت خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط.



وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.