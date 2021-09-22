مدير عام الصحة يتفقد مركز الحميات والعزل بمستشفى الغيضة المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، الدكتور عوض مبارك سعد ، اليوم الأربعاء ، سير العمل في مركز الحميات والعزل بمستشفى الغيضة المركزي.



وخلال الزيارة، استمع الدكتور عوض مبارك ، من القائمين على المركز إلى شرح حول طبيعة الاستعدادات التي يجريها المركز لمواجهة أي طارئ .. مشدداً على أهمية اليقظة العالية في ظل انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وحث مدير عام مكتب الصحة، على ضرورة العمل خلال هذه المرحلة بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل إنجاح الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا، و محاصرته لما من شأنه حماية المواطنين من أي مخاطر لانتقال العدوى إليهم، مثمناً الأدوار الكبيرة التي تسطرها الطواقم الصحية لمواجهة الوباء ، ومايقدمونه من خدمات للمواطنين للقضاء على هذه الجائحة العالمية.

وأكد بأن مكتب الصحة سوف يتخذ إجراءات احترازية مناسبة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة.

رافقه خلال الزيارة، نائب المدير لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون، ومدير إدارة الخدمات الطبية، الدكتور نعمان بن عويض، ورئيس قسم الإعلام بمكتب الصحة الأستاذ عماد صالح باحميش