أمين محلي المهرة يترأس اجتماعاً للجنة تقييم المشاريع الجارية والمتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمكتبه اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الخاصة بتقييم المشاريع الجارية والمتعثرة بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي.



وناقش اللقاء ضرورة إعادة النظر في كثير من المشاريع المنفذة وتقييم كلفة عقود تلك المشاريع من العام 2015الى العام الجاري، ورفع مقترحات بالمعالجات الضرورية، وحصر كافة الأعمال المتبقية وغير المنفذة وجملة من المهام الأخرى.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات والمعالجات بما يساهم في ضبط تسعيرة كافة المشاريع المنفذة وفق مواصفات فنية وقانونية وإعطاء المشاريع الإنشائية في الكهرباء والمياه الأولوية في التنفيذ والتقييم.

وكان المحافظ بن ياسر قد أصدر أمر إداري قضى بتشكيل لجنة لتقييم المشاريع الجارية والمتعثرة استناداً إلى توصية المجلس المحلي عند إقرار الموازنة لعام 2021م.

وتتكون اللجنة من المهندس صالح بارزيق كرئيس للجنة الفنية للتقييم والمتابعة وممثلين عن ( مكاتب الأشغال العامة والطرق، والشؤون الفنية، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية).