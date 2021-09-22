رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية تهنئة لرئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتورعبدالله بن محمد آل الشيخ، بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.



وقال البركاني في البرقية: ببالغ السرور أهنئكم باسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية باليوم الوطني الواحد والتسعين لبلدكم الشقيق، وبسعادة بالغة أعبر لكم عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض التي باركها الله وجعلها مهبط رسالاته ومأوى أنبيائه وأرض بيته العتيق.

وأضاف رئيس المجلس : مما يجدر ذكره في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا هو ما قدمته المملكة للأمه العربية والإسلامية من خدمات عظيمة، مؤكدًا أنه منذ نشأتها مثلت سندًا للأمتين العربية والإسلامية وسخرت لخدمتهما الكثير من العطاء والإمكانيات في تفان وسخاء وحب وإخاء شهد به القاصي والداني.

وأردف قائلاً : مهما قلت لن أفي بالإنصاف ما تحيط به المملكة إخوانها في اليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من رعاية بالغة اختلط فيه العرق بالدم في الذود عن سيادة الجار والتصدي للأطماع الإيرانية في أرضنا واستقلالنا وتهديدها للأمن القومي العربي.

وأكد البركاني أن المملكة قطعت بقيادتها الحكيمة مراحل من الزمن حتى صارت قريناً للدول العظمى في التنمية والبناء والتأثير والتوازن وبهذه المكانة اصبحت درعاً واقياً للأمتين العربية والاسلامية وشهدت في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات جعلها مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي في الاستقرار والرخاء والتنمية.

وجدد تعبيره عن خالص التهاني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن الكبير ويحفظ قيادته الرشيدة التي سارت وتسير به إلى بر الأمان في محيط إقليمي متواصل الاضطراب.