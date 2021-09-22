مناقشة ترتيبات انشاء محطة أوكسجين في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ أبين أبو بكر حسين، مع ممثل البنك الإسلامي للتنمية لدى اليمن المهندس العزي المنصوب، ورئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكية ميودراج جوفيتاش اليوم، المشاريع التنموية التي يمولها البنك في المحافظة.



واستعرض اللقاء الترتيبات الفنية لإنشاء محطة لتعبئة الأوكسجين في مستشفى زنجبار بتمويل من البنك الإسلامي بطاقة 200 اسطوانة في اليوم، وتدخلات منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية في القطاع الصحي.

وثمن المحافظ تدخلات البنك والمنظمة ومساهمتهم في دعم المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.