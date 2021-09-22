اجتماع في المهرة لتقييم المشاريع المنفذة والمتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة تقييم المشاريع التنموية في محافظة المهرة برئاسة أمين المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، اليوم، أوضاع المشاريع التنموية والمتعثرة وسبل معالجة التحديات التي تواجهها.



وشدد الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في عدد من المشاريع، وتقييم كلفة عقودها من العام 2015 الى العام الجاري، ورفع مقترحات بالمعالجات الضرورية، وحصر كافة الأعمال المتبقية وغير المنفذة.

واقر الاجتماع عدد من الإجراءات الخاصة بضبط تسعيرة المشاريع المنفذة وفق مواصفات فنية وقانونية وإعطاء المشاريع الإنشائية في الكهرباء والمياه الأولوية في التنفيذ والتقييم.