نائب الرئيس يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة اليوم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده باليوم الوطني الـ 91.



ونوه نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى أن هذه الذكرى تتواكب مع مسيرةٍ فريدة ومعاصرة من التنمية والتطور على كل المستويات، مهنئاً إياه باستمرار تنفيذ البرامج البنّاءة على طريق تحقيق استراتيجية وأهداف رؤية السعودية 2030.

وجدد نائب رئيس الجمهورية، شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه شعبنا اليمني وصدق الوفاء وشجاعة الموقف، في ظل ما تعيشه بلادنا من انقلابٍ اجرامي حوثي ضمن مخطط تصدير الثورة الإيرانية التخريبية.

وأشار نائب الرئيس، إلى جهود القيادة السعودية المشكورة في تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة ومساندة الجيش في ردع اعتداءات الميلشيات الانقلابية وإحباط مشروع إيران التخريبي.

وجدد نائب الرئيس، في ختام البرقية، التهنئة لسمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق بالاحتفال باليوم الوطني، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وتحقيق الأمن والاستقرار والاطمئنان لبلدينا وأمتنا العربية والإسلامية.