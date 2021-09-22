هادي يعزي نظيره المصري بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عزاه فيها بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رئيس المجلس العسكري الأسبق.

محمد يوسف

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