شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي نظيره المصري بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عزاه فيها بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رئيس المجلس العسكري الأسبق.
وقال رئيس الجمهورية: أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد باحر التعازي وصادق المواساة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.