القوات الشرعية تكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شن أبطال الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مارب.



وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.