محافظ أبين يتفقد المبنى الجديد لمكتب الصحة في زنجبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ أبين، اللواء الركن، أبوبكر حسين سالم، اليوم، المبنى الجديد الخاص بمكتب صحة زنجبار والذي تم تاهيله من قبل منظمة اليونبس في إطار الجهود التي تبذل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في مديرية زنجبار .

وخلال الزيارة، أكد محافظ ابين على أهمية المشاريع التي تنفذها المنظمة في تحسين البنية التحتية للمحافظة .

وفي السياق، زار محافظ أبين مستشفى زنجبار العام، حيث تلقى لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا المستجد .

ودعا المحافظ ابوبكر حسين المواطنين إلى آخذ اللقاح في اطار مكافحة هذا الوباء الخطير .. مشدداً على اهمية زيادة برامج التوعية في مختلف التجمعات السكانية من أجل آخذ اللقاح .

رافق المحافظ خلال زيارته الامين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ومدير صحة زنجبار عبد القادر باجميل.

إلى ذلك، جرى اليوم في محافظة أبين، توزيع معدات الاصطياد لصيادي جمعية الرملة التعاونية السمكية والبالغ عددهم 60 مستفيد تم اختيارهم من بين أكثر من مائتي صياد تم مسحهم، وذلك بحضور المحافظ ابوبكر حسين.

وشملت معدات الإصطياد التي جرى توزيعها 58 ماكينة 15 حصان وزعت على 58 صياد وتم منح صياد قارب صيد واخر 5 شباك صيد وجهاز تحديد موقع Gps وغيرها من المعدات.

ويأتي توزيع هذه المعدات في إطار مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة في القطاع السمكي الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر Sneps بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

حضر التوزيع، مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين صادق حمامة ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف وعدد من استشاريي وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.