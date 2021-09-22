بلادنا تشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت اليمن في المؤتمر العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوفد رأسه مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة السفير هيثم شجاع الدين.



وأكد السفير دعم اليمن لأنشطة الوكالة في مجال الوقاية الإشعاعية والصحة والزراعة والعلوم التكنولوجيا ودعم أنشطتها في مجال التحقق والرصد في ايران على ضوء قرار مجلس الامن 2231 لعام 2015م.

وأشاد بدعم اليمن في مواجهة جائحة كورونا والذي كان له الاثر الكبير في دعم القطاع الصحي في اليمن الي يعاني من تدهور في تقديم الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

واشار الى ترحيب اليمن بعقد المؤتمر الخاص بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط في نوفمبر القادم بنيويورك تنفيذا للمقرر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعد المؤتمر العام أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء بها.