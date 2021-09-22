منظمة: يوجد في اليمن أحد أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الأربعاء، إن اليمنيين يكافحون موجة ثالثة من فيروس كورونا، الذي يهدد 99 في المائة من السكان غير الملقحين.



وذكرت في بيان لها أن الحالات المسجلة لـ COVID تضاعفت ثلاث مرات، وارتفع معدل الوفيات بأكثر من خمسة أضعاف (420 في المائة) في الشهر الماضي.

ووفق المنظمة: يستثنى من هذه الأرقام عدد لا يحصى من الوفيات غير المشخصة لأشخاص في منازلهم بسبب ندرة الفحوصات وأسرّة المستشفيات.

ولفت إلى أن العدد الرسمي للوفيات البالغ 1649 لا يشمل الغالبية العظمى من اليمنيين الذين يعيشون في شمال البلاد حيث لا تتوفر البيانات المتعلقة بـ COVID.

وأضاف: على الرغم من الوعود بأن COVAX، المبادرة العالمية لتقديم اللقاحات، ستحقق تغطية تطعيم بنسبة 23 في المائة على الأقل في جميع البلدان الأعضاء بحلول نهاية هذا العام، تلقى أقل من واحد في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم 30.5 مليون نسمة حتى الآن جرعة واحدة فقط. تم تطعيم 0.05 في المائة من السكان بشكل كامل.

وفي منتصف العام، كان مخطط COVAX قصيرًا بالفعل بنسبة 88 في المائة من الجرعات الموعودة لليمن، حيث سلم 511.000 فقط من 4.2 مليون. المخاوف من فشل مصدر اللقاحات الوحيد في اليمن حتى الآن، زادت البلاد مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما أعلنت المبادرة أنها تقل نصف مليار جرعة عن هدف الإمداد العالمي.

وقال محسن صديقي، مدير منظمة أوكسفام اليمنية في اليمن: “يوجد في اليمن أحد أعلى معدلات وفيات COVID في العالم – إنه ببساطة لا يمكنه التعامل مع هذا الفيروس. لقد قضى الصراع على نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل.

وأشار إلى أن التطعيم هو حل بسيط من شأنه أن ينقذ الأرواح ، لكن المجتمع الدولي يخذل الشعب اليمني الذي يحتاج إلى جرعات الآن.

وأفاد نحن بحاجة إلى اللقاحات التي تم التعهد بها ولكن من المخجل أيضًا شراء جميع اللقاحات لأنفسهم من الدول الغنية مثل المملكة المتحدة وألمانيا يحظرون الحلول التي من شأنها أن ترى حقوق ووصفات هذه اللقاحات المنقذة للحياة مشتركة بحيث يمكن إنتاج المزيد لبلدان مثل اليمن.

وشدد: يجب أن تكون حماية الأرواح أكثر أهمية من حماية الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي حققت بالفعل المليارات من هذه الأزمة “