شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. تطورات ميدانية لصالح الجيش في جبهة عسيلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حققت قوات الجيش الوطني وأبناء القبائل تقدما جديدا في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل استعادت اليوم الاربعاء بهجوم مضاد مناطق الصفراء والسليم والعلم في بلدة عسيلان شمالي غرب محافظة شبوة، إحدى مديريات بيحان الثلاث التي سقطت أمس الثلاثاء بقبضة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن المواجهات لم تتوقف منذ منتصف ليل أمس، في محاولة من قوات الجيش لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون