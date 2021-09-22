التحالف يستهدف تحركات مليشيا الحوثي في بيحان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ شبوة

أكدت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرات التحالف نفذت غارات جوية واستهدفت قوات مليشيا الحوثي في عدد من المواقع بمناطق بيحان .



وتابعت المصادر ان الغارات الجوية تزامنت مع تدخل رجال القبائل ووحدات عسكرية بهدف تحرير المواقع التي سيطرة عليها مليشيا الحوثي يوم امس .

المصادر قالت ان رجال القبائل من ابناء شبوة والقوات العسكرية التي تساندهم تمكنوا من قطع خط الامدادات عن مليشيات الحوثي التي تسللت منه إلى مدينة بيحان العلياء وعين.

واضافت المصادر انه تم التعامل مع عناصر المليشيات الحوثية التي دخلت بعد وصول تعزيزات قبلية وإعلان النفير العام لقبائل شبوة، حيث تم اغتنام ١٣طقم حوثي ومقتل من كانوا عليها، ولا زالت ملاحقة العناصر مستمرة