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منظمة: مليشيا الحوثي نفذت عملية إعدام وحشية عبر محكمة متخصصة "للتنكيل بالخصوم"

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت منظمة مواطنة اليمنية لحقوق الانسان، ان سلطة جماعة الحوث، نفذت السبت الماضي، عملية اعدام وحشية عقب "محاكمات فادحة الجور" بحق تسعة مواطنيين.

 

وأكدت المنظمة ان المحكمة الجزائية المتخصصة "انتهكت اشتراطات وضمانات الحق في المحاكمة العادلة طبقاً للقواعد والمعايير القانونية الدولية والوطنية".

 

ولفتت إلى "ان ما حدث من إعدام سلطات (الحوثيين) لتسعة أشخاص السبت الماضي يمثل تصعيداً خطيراً في طريقة استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة للتنكيل حد القتل"

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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