شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يهنئ نظيره السعودي بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة لنظيره السعودي عبدالله بن محمد ال الشيخ بمناسبة الذكرى الـ ٩١ لليوم الوطني للمملكة.



وجاء في البرقية " بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، اسمحوا لي بإسمي وزملائي في هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني واعضائه، أن أبعث إليكم باحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجليلة، وعبركم إلى القيادة السعودية والشعب السعودي.. متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف " كما أجدها مناسبة أن نعرب لكم عن تقديرنا العالي لوقوف المملكة العربية السعودية مع الشعب اليمني في محنته التي يمر بها وهو يواجه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، ودعمهم الإنساني الإغاثي الذي خفف عن اليمنيين، أرزاء هذه الحرب، وهذا الانقلاب، وموقفهم الأخوي الصادق والواقف إلى جانب الشرعية المنتخبة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".