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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يستعيد عددا من المواقع في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تمكن ابطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية اليوم من استعادة عددا من المواقع الاستراتيجية والهامة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب استيلاء فلول مليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.
واشاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ببسالة افراد الجيش والمقاومة في استعادتها، منوها بخوضهم لمعارك ضارية مع عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها..مثنيا على مشاركة طيران التحالف العربي وضربه لاهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.
واكد المصدر مواصلة ابطال الجيش والمقاومة تقدمهم باتجاه مدينة النقوب المركز التجاري لمديرية عسيلان.