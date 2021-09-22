واشاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ببسالة افراد الجيش والمقاومة في استعادتها، منوها بخوضهم لمعارك ضارية مع عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها..مثنيا على مشاركة طيران التحالف العربي وضربه لاهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

تمكن ابطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية اليوم من استعادة عددا من المواقع الاستراتيجية والهامة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب استيلاء فلول مليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يستعيد عددا من المواقع في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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