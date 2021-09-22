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الجيش الوطني يستعيد عددا من المواقع في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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تمكن ابطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية اليوم من استعادة عددا من المواقع الاستراتيجية والهامة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب استيلاء فلول مليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.

 

واشاد مصدر عسكري  وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ببسالة افراد الجيش والمقاومة في استعادتها، منوها بخوضهم لمعارك ضارية مع عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها..مثنيا على مشاركة طيران التحالف العربي وضربه لاهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

 

واكد المصدر مواصلة ابطال الجيش والمقاومة تقدمهم باتجاه مدينة النقوب المركز التجاري لمديرية عسيلان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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