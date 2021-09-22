الكثيري يطلع على ترتيبات الصندوق الخيري لدعم الأسر الفقيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، على ترتيبات الصندوق الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجا.



وتعرف وكيل المحافظة خلال لقائه، اليوم، بإدارة الصندوق، على اللوائح الخاصة، وآلية العمل ومصادر الموارد المالية للصندوق، مشيرين الى أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق تستهدف صرف مساعدات مالية لأكثر من 25 ألف أسرة بالمحافظة، وفقا للمعايير المحددة لاختيار المستهدفين، الى جانب العمل مستقبلا بدعم بعض المشاريع الصغيرة للأسر تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الوكيل الكثيري على ضرورة وضع الضوابط الدقيقة في اختيار المستهدفين والاستفادة من كافة التجارب السابقة في هذا المجال، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من إنشاء الصندوق.

الى ذلك أشاد الوكيل الكثيري خلال لقاءه فريق بلادنا المشارك في بطولة فيرست قلوبل الافتراضية ضمن 175 دولة من مختلف دول العالم، بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المنتخب بإشراف ومتابعة أكاديمية الموهوبين بسيئون.