اجتماع بسيئون يناقش الأوضاع الأمنية في بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع أمني بمدينة سيئون، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء ركن محمد الأمير، الاوضاع الامنية وسبل تطوير العمل الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت.



واكد الوكيل في الاجتماع الذي ضم مدير الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني، وقيادة الوحدات الأمنية، حرص وزارة الداخلية، على تعزيز الأمن والاستقرار في مديريات وادي وصحراء حضرموت، مشيدا بجهود رجال الأمن والمرور في استمرار اداء مهامهم الميداني وانتشارهم لضبط حمل السلاح والمطلوبين أمنيا.

بدوره أكد العميد العوبثاني على تنفيذ الخطة الأمنية، لتعزيز الاداء الامني في مديريات الوادي والصحراء، والتواجد المستمر في انتشار الدوريات والنقاط الأمنية في مدينة سيئون وعدد من المديريات، مقدما ابرز الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها إدارة الأمن والشرطة لرفع ادائها الامني وتوسيع انتشارها الى كافة المديريات.

وكان وكيل وزارة الداخلية تفقد الدوريات والنقاط الأمنية المنتشرة في سيئون وتنظيمها حركة السير للمواطنين وضبط السلاح غير المرخص، مشددا على رفع اليقظة والحس الامني في تنفيذ المهام الأمنية.