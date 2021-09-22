الشرجبي يبحث مع نائب السفير الالماني إمكانية دعم تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع نائب السفير الالماني لدى اليمن الدكتور ميشانيل فستلاند، التعاون بين البلدين في مجالي المياه والبيئة وتأهيل البنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي.



وأشار وزير المياه إلى الدور الألماني في مساعدة اليمن في الجوانب التنموية ومشاريع البنية التحتية وتنفيذ المشاريع وبرامج التدريب والتأهيل والبناء المؤسسي وبناء القدرات لكوادر قطاع المياه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه ودعم سياسات إصلاح قطاع المياه.

كما ناقشا أوجه الدعم المقدم من ألمانيا في الوقت الراهن والاحتياجات القائمة في مجالات البنية التحتية وإعادة تأهيل المشروعات والبناء المؤسسي والتي تضررت بصورة كبيرة بسبب انقلاب مليشيات الحوثي، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون وبذل المزيد من الجهود لاستعادة البرامج المشتركة والانتقال من البرامج الطارئة إلى المشاريع التنموية لضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي وبرامج حماية البيئة في المناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، اكد نائب السفير الالماني، استمرار دعم بلاده لليمن في مجال المياه والبيئة.. مؤكدا على أهمية رفع التنسيق والتعاون والانتقال من البرامج الطارئة إلى البرامج التنموية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في اليمن.