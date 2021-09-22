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بن عديو: فلول مليشيا الحوثي تنتحر على تخوم صحاري شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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أكد محافظ شبوة محمد بن عديو، ان شبوة ستكون مقبرة لفلول مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران.

 

واشاد المحافظ في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ببسالة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين دحروا المليشيا الانقلابية التي هاجمت بالأمس عددا من المواقع بمديرية بيحان.

 

كما نوه بالمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وقوتهم القتالية العالية بمساندة من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية .

 

وقال المحافظ :" ان فلول المليشيا الانقلابية تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم ولا فرصة امامهم للنجاة من الموت".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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