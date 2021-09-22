شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عديو: فلول مليشيا الحوثي تنتحر على تخوم صحاري شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ شبوة محمد بن عديو، ان شبوة ستكون مقبرة لفلول مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران.



واشاد المحافظ في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ببسالة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين دحروا المليشيا الانقلابية التي هاجمت بالأمس عددا من المواقع بمديرية بيحان.

كما نوه بالمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وقوتهم القتالية العالية بمساندة من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال المحافظ :" ان فلول المليشيا الانقلابية تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم ولا فرصة امامهم للنجاة من الموت".